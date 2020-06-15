Pekin'de yeni dalgada vaka sayısı 79'a çıktı
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Pekin'de yeni dalgada vaka sayısı 79'a çıktı

Çin'in başkenti Pekin'deki bir toptancı pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni korona virüs vakalarının sayısı 79'a yükselirken, ülke genelindeki "ikinci dalga" endişesi artıyor.

Pekin'de yeni dalgada vaka sayısı 79'a çıktı
15.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:20

Çin'in başkenti Pekin'deki bir toptancı pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni korona virüs vakalarının sayısı 79'a yükselirken, ülke genelindeki "ikinci dalga" endişesi artıyor.

Çin'de korona virüs vakalarındaki artış devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 49 yeni vaka tespit edilirken, bunlardan 39'unun yerel kaynaklı, 10'unun ise yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Yerel kaynaklı 39 vakanın 36'sının başkent Pekin'de, 3'ünün ise Hebei eyaletinde görüldüğü, vakaların tamamının Pekin'deki Xinfadi pazarıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Böylece Pekin'deki Xinfadi pazarıyla ilişkili vaka sayısı 79'a yükseldi. Ayrıca, yine Xinfadi pazarıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olarak Liaoning eyaletinde de 2 vaka bulunuyor.

Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasında korona virüs kaynaklı yeni can kaybı ise bildirilmedi.

Pekin'de yaklaşık 80 bin kişiye test

Yeni vakaların görülmesinin ardından, Pekin'de Covid-19 testi yapılması için 98 kuruluş ve hastanenin belirlendiği, günlük azami test kapasitesinin ise 90 bin olduğu ifade edildi. Test edilmeyi bekleyen Çinliler, Xinfadi pazarının bulunduğu semtteki hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Pekin Belediyesi'ne bağlı basın ofisi, dün Xinfadi pazarıyla ilişkili 76 bin 499 kişinin test edildiğini duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, Pekin'de salgının yayılma riskinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, yetkililerden katı tedbirler almalarını istedi.

Bunun yanı sıra, Pekin kaynaklı ikinci dalga endişesi üç hükümet yetkilisini koltuğundan etti. Fengtai semti yönetici yardımcısı Zhou Yuqing, Huaxiang mahallesi parti sekreteri Wang Hua ve Xinfadi pazarının genel müdürü Zhang Yuelin salgını önleyemedikleri gerekçesiyle görevlerinden alındı.

Çin'in başkenti Pekin'de 56 gün aradan sonra geçtiğimiz perşembe günü bir yeni Covid-19 vakası tespit edilmiş, buna cuma günü iki yeni vaka eklenmişti. İlk bulgulara göre, yeni vakaların başkentin çiftlik ürünleri tedarikinin büyük kısmını sağlayan Xinfadi pazarı kaynaklı olduğu açıklanmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

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