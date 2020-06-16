Pekin'de pazardan kaynaklanan vaka sayısı 106 oldu
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Pekin'de pazardan kaynaklanan vaka sayısı 106 oldu

Çin genelinde Pekin merkezli ikinci dalga endişesini başlatan toptancı pazarından kaynaklı vakaların sayısı 106'ya ulaştı.

Pekin'de pazardan kaynaklanan vaka sayısı 106 oldu
16.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:59

Çin genelinde Pekin merkezli ikinci dalga endişesini başlatan toptancı pazarından kaynaklı vakaların sayısı 106'ya ulaştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 40 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Komisyon, vakalardan 32'sinin yerel, 8'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğu bilgisini verdi. Yerel kaynaklı vakaların 27'sinin başkent Pekin'de, 4'ünün Hebei eyaletinde ve 1'inin Siçuan eyaletinde görüldüğü aktarıldı. Yerel kaynaklı vakaların tamamının Pekin kaynaklı ikinci bir dalga endişesinin kaynağını oluşturan Xinfadi pazarıyla ilişkili olduğu belirtildi. Bu durumda Pekin'in çiftlik ürünleri tedarikinin çoğunluğunu karşılayan pazarla ilişkili Perşembe gününden bu yana tespit edilen vaka sayısı 106'ya çıktı.

Öte yandan Pekin'deki 4 semtte tedbirlerin artırıldığı, "savaş dönemi durumuna" geçildiği açıklandı. Bunun yanında, kent genelindeki restoranlara ve pazarlara geniş çaplı dezenfeksiyon zorunluluğu getirildi. Şu ana dek 276 pazar ve 30 bin restoran dezenfekte edilirken, 11 pazarın da kapatıldığı bildirildi.

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Baş Epidemiyolojisti Wu Zunyou, Pekin'de salgının erken bir şekilde tespit edildiğini savunarak, enfekte olanların önümüzdeki 2 günde semptom göstermeye başlayabileceğini, vakaların çok fazla artmaması halinde salgının temel olarak kontrol edildiğinin söylenebileceğini ifade etti. Wu, tespit edilen tüm vakaların Xinfadi pazarıyla ilişkili olduğunun görüldüğü, bunun da olumlu bir gelişme olduğu bilgisini verdi.

Pekin Parti Sekreteri Cai Qi, salgının kontrolünün sağlanması için söz konusu pazarlara yakın yerleşim noktalarının kapatılması, yüksek risk taşıyan kişilerin şehri terk etmesi gibi kararlı ve katı tedbirler uygulanacağını vurguladı.

(Cenk Özkömür/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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