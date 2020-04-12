Pekin'de ortaokul ve liseler yeniden açılıyor Çin'in başkenti Pekin'de lise ve ortaokul kurumlarının son sınıflarında eğitim faaliyetlerine yeniden başlanacağı açıklandı.

Çin'in başkenti Pekin'de lise ve ortaokul kurumlarının son sınıflarında eğitim faaliyetlerine yeniden başlanacağı açıklandı.

Korona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Çin'de karantina ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından günlük hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Pekin Belediye Eğitim Komisyonu Sözcüsü Li Yi tarafından yapılan açıklamada, başkent Pekin'de korona virüsü salgınının ardından kapatılan lise ve ortaokulların yeniden açılacağı duyuruldu. Açıklamada, son sınıf lise öğrencilerinin 27 Nisan'da, son sınıf ortaokul öğrencilerinin ise 11 Mayıs'ta okullara yeniden döneceği kaydedildi.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında 99 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 2'sinin Heilongjiang eyaletinde görüldüğünü, diğer 97 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 280'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 52'ye çıktı. Komisyon, ülkede Covid-19 salgını nedeniyle yeni ölüm meydana gelmediğini duyurdu.

Ülkede salgının başından bu yana 3 bin 339 can kaybı yaşandı. Şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 575'e ulaştığı belirtildi. - PEKİN

Kaynak: İHA