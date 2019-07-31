Pekin'de Müslümanlara ait restoran ve mağazalara, helal yazısı ve dini sembolleri kaldırın talimatı

Pekin'de Müslümanlara ait restoran ve mağazalara, helal yazısı ve dini sembolleri kaldırın talimatı

31.07.2019 19:51
Pekin'de Müslümanlara ait restoran ve mağazalara, helal yazısı ve dini sembolleri kaldırın talimatı

Çin yönetimi, İslam'ı Çinlileştirme politikaları kapsamında, Doğu Türkistan'ın ardından şimdi de başkent Pekin'deki Müslüman azınlığı yakın markaja aldı.

Yönetim, Pekin'de helal gıda satan restoranlara, büfelere, kasaplara ve iş yerlerine Müslümanlarla ilgili tüm imgeleri çıkarmaları talimatı gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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