Pekin'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle "kontrol tedbirleri" getirildi
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Pekin'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle "kontrol tedbirleri" getirildi

Çin'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ani artış görülen başkent Pekin'de, yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alınırken, tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.

Pekin'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle
15.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:08

Çin'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ani artış görülen başkent Pekin'de, yeni vakaların odağındaki gıda pazarı ve çevresinde karantina tedbirleri alınırken, tüm kentte virüs kontrol önlemleri yeniden uygulanmaya başlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte kaydedilen 49 yeni vakanın 36'sı başkent Pekin'de görüldü.

Toptancı gıda pazarı, yeni vakaların odağında

Başkentte tespit edilen vakaların tamamı yurt içi kaynaklı olurken, yeni vakaların odağındaki Şinfadi toptancı gıda pazarı çevresinde karantina tedbirleri alındı.

Pazarı kapatıp, tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya aldı.

Yakın zamanda pazarı ziyaret eden herkesin kendini 2 hafta karantinaya alması istenirken, pazar çevresinde yaşayan 46 bin kişinin test edileceği belirtildi.

Bazı sınıfların yüz yüze eğitime geçişi ertelendi

Vaka sayısındaki artış nedeniyle aşamalı olarak açılan okullarda bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlaması ertelendi. Kent genelinde sosyal mesafe tedbirleri yeniden yürürlüğe konuldu.

Yetkililer, yeni vakaların Kovid-19'un Avrupa'da görülen mutasyonuna benzediğini belirtirken, virüsün kişiler yoluyla mı yoksa ithal gıdalarla mı taşındığı bilinmiyor.

Kentteki tüm restoranlara, "ellerindeki pişmemiş gıdaları test ettirme" talimatı verildi.

Pekin'deki pazarda, yalnızca besi hayvanlarının eti satılabiliyor

Kovid-19, ilk kez 2019 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki toptancı gıda pazarını ziyaret eden kişiler arasında görülmüştü.

Bilim insanları, virüsün bu pazarda satılan yarasa, pangolin gibi vahşi hayvanlarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğrayarak insanlara bulaşmasıyla ortaya çıktığı tahmininde bulunmuştu.

Pekin'deki pazarda Vuhan'dakinin aksine vahşi hayvan satışına izin verilmiyor, yalnızca besi hayvanlarının eti satılabiliyor.

Pekin dışında ülkede son 24 saatte yalnızca virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinde yurt içi kaynaklı 3 vakaya rastlandı. Farklı eyaletlerdeki 10 yeni vaka ise yurt dışından gelen kişilerde tespit edildi.

Hong Kong'da Disneyland kapılarını açıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, sosyal mesafe tedbirlerinin gevşetilmesiyle kentteki Disneyland'ın perşembe gününden itibaren kapılarını açacağı bildirildi.

Ocak ayından bu yana kapalı olan tema parkına ziyaretçilerin maske ve sağlık belgesiyle kabul edileceği, park içinde sosyal mesafe tedbirlerinin uygulanacağı kaydedildi.

Çin ana karasında bugüne dek 83 bin 181 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 110, Makau Özel İdare Bölgesi'nde 45 vaka tespit edilirken, Hong Kong'da 4 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de ortaya çıkan salgında vaka sayısı dünya genelinde 8 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 430 bini aştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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