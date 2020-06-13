Pekin'de Kovid-19 nedeniyle bir pazarın kapatılması sonrası 46 kişinin testi pozitif çıktı
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Pekin'de Kovid-19 nedeniyle bir pazarın kapatılması sonrası 46 kişinin testi pozitif çıktı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği pazarın kapatılması sonrası yapılan testlerde 46 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Pekin'de Kovid-19 nedeniyle bir pazarın kapatılması sonrası 46 kişinin testi pozitif çıktı
13.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:31

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edildiği pazarın kapatılması sonrası yapılan testlerde 46 kişide Kovid-19'a rastlandı.

Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, önceki günlerde tespit edilen kentteki Şinfadi adlı en büyük tarım ürünleri pazarıyla bağlantılı 7 vakanın ardından pazar ile temas eden 517 kişiye nükleik asit testi yapıldı.

Bu kişilerden 45'inin testinin sonucu pozitif çıkarken kentin Haydian bölgesindeki bir kişide de Kovid-19'a rastlandı. Şu an için herhangi bir semptom göstermeyen söz konusu 46 kişi gözetim altına alındı. Bu kişilere antikor testi de yapılacak.

Bununla birlikte önceki günlerde pazarda saptanan vakalarla temas eden 139 kişi tecrit altına alındı.

Pazara yakın yerlerde sıkı önlemler alındı

Pazarın yakınlarındaki spor alanlarında faaliyetler askıya alındı. Özellikle et ürünlerine yönelik teftişler başladı.

Pazar yakınlarında 11 yerleşkede sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. 30 Mayıs'tan sonra pazarla temas kuran ve pazarın yakınlarında yaşayan 10 bini aşkın kent sakinine Kovid-19 testi yapılacak.

Ayrıca farklı seviyelerde 9 okulda eğitime ara verildi. Şehrin Haydian bölgesinde ise "savaş hali acil durumu"na geçildi.

Pekin Sağlık Komisyonunun verilerine göre kentteki 98 Kovid-19 test merkezinin günlük 90 binden fazla kişiye test yapabilme kapasitesi bulunuyor. Ciddi önlemlerin alındığı kentte ikinci bir salgın dalgası oluşma ihtimalinden endişe ediliyor. Nükleik asit testi ağız ve burundan örneklerle yapılırken antikor testi kan üzerinden yapılıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6'sı başkent Pekin'de, 5'i yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı bildirilmiş, söz konusu Şinfadi adlı tarım ürünleri pazarı da üç çalışanda Kovid-19'a rastlanmasının ardından kapatılmıştı.

Çin'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 83 bin 75 vaka saptanırken 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan "Worldometer" internet sitesine göre ise, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı, dünya genelinde, 7 milyon 810 bin 339'a ulaştı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 430 bin 133 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyonu aşkın kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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