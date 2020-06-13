Pekin'de İkinci Dalga Endişesi: Acil Durum İlan Edildi!
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Pekin'de İkinci Dalga Endişesi: Acil Durum İlan Edildi!

Çin'in başketi Pekin'de iki aydır yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmemişti ancak paylaşılan son bilgilere göre vakalar yeniden artmaya başladı.

Pekin'de İkinci Dalga Endişesi: Acil Durum İlan Edildi!
13.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:40

Çin'in başketi Pekin'de iki aydır yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmemişti ancak paylaşılan son bilgilere göre vakalar yeniden artmaya başladı. İkinci dalga ihtimali nedeni ile Pekin'in bazı bölgelerinde acil durum ilan edildi. Detaylar haberimizde.

Pekin'de İkinci Dalga mı Yaşanıyor?

Çin'de cuma günü 11 yeni vaka ve 6 yeni asemptomatik vaka ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni vakaların 6'sı Pekin'de tespit edildi. Pekin'de tespit edilen yeni vakaların Xinfadi pazarından kaynaklandığı belirtiliyor. Xinfadi pazarında sığır eti ve koyun eti satışı durduruldu. Xinfadi pazarında yer alan 10.000 kişiye yeni tip koronavirüs testi uygulanacağı ifade edildi.

Pekin'in güneybatısındaki Fengtai bölgesinden yerel yetkili Chu Junwei, Pekin'de ortaya çıkan yeni vakalar ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede savaş dönemi acil durumuna geçildiğini belirten Junwei, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Fengtai'de yer alan Xinfadi pazarında 517 kişiye yeni tip koronavirüs testi uygulandığı ve 45 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Sonuçları pozitif çıkan vakaların hiçbirinin semptom göstermediğini belirten Junwei, daha önce Pekin'de enfekte olduğu tespit edilen 6 kişinin Xinfadi pazarına gittiğini ifade etti. Junwei, Haidian bölgesinde de bir vatandaşın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hiçbir sempton göstermediğini söyledi.

Pekin'de tüm spor etkinliklerinin ve şehirler arası yolculukların askıya alınacağı duyuruldu. Beijing Youth Daily gazetesinde yer alan bir habere göre yeni tip koronavirüs, somon kesme tahtalarında tespit edildi ve bunun ardından marketlerde ve pazarlarda somon satışı yasaklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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