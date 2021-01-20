Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle "kısmi karantina" kararı
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Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle "kısmi karantina" kararı

20.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:54
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle "kısmi karantina" kararı alındı.

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle "kısmi karantina" kararı alındı.

Çin Merkezi Televizyonunun haberine göre, Pekin'in güneyinde 1,6 milyon kişinin yaşadığı Daşing semtinde yaşayanların kentten ayrılmaları yasaklandı.

Son günlerde artan vakalara karşı salgın önlemlerini güçlendirmek için alınan karar çerçevesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin son 3 günde yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif olması şartı getirildi.

Pekin'deki iki uluslararası havalimanından birine ev sahipliği yapan semtte, toplu taşıma araçları en fazla yüzde 75 kapasiteyle çalışacak.

Tüm ilk, orta ve lise düzeyi okulların öğrencileri de eğitimlerine uzaktan devam edecek.

Tiengongyuan'da da "sokağa çıkma" yasağı

Semtin yeni vakalarının görüldüğü Tiengongyuan bölgesinde ise "sokağa çıkma" yasağı uygulanacak.

25 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bölgede faaliyet gösteren otel, restoran, sinema gibi tüm ticari kuruluşlarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Tiengongyuan dışındaki bölgelerde de alışveriş merkezi, otel, sinema, spor salonları gibi tüm ticari işletmelerde en fazla 50 kişi bir araya gelebilecek.

Çin yeni yılının başlangıcından önce salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NCH) gün içinde yaptığı açıklamada, son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı, 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve bu vakaların 7'sinin Pekin'de görüldüğünü bildirmişti.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son salgın vakalarının, ülkenin güneyine göre, daha soğuk hava koşullarının bulunduğu kuzeydoğu bölgesi ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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