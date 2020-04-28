Pekin'de 50 bin lise öğrencisi ders başı yaptı Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 50 bin lise son sınıf öğrencisi dün ders başı yaptı.

Çin'in başkenti Pekin'de yaklaşık 50 bin lise son sınıf öğrencisi dün ders başı yaptı. Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak eğitim hayatlarına başlayan öğrencilerin okula girişlerinde de ateş ölçümü yapıldı.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de başkent Pekin'de yaklaşık 50 bin lise son sınıf öğrencisi eğitim ve öğretime dün başladı. Pekin'de lise son sınıf öğrencileri yeniden okulda eğitime başladı. Birçok okulda salgını önleme ve kontrol temalı eğitim faaliyetlerinin başlatıldığı belirtildi. Öğrenciler, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak derslere katılıyor. Ayrıca okullarda öğrencilerin ateşleri sıklıkla ölçülüyor. Okula girişlerinde ateşi ölçülen öğrencilerde bir terslik ortaya çıktığında ise karantina bölümlerine alınarak sağlık kontrolü yapılıyor.

"Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor"

Lise öğrencisi Cuı Haotong, "Çok heyecanlıyım çünkü üç aydır sınıf arkadaşlarımı görmedim. Onları çok özledim. Birbirimize sarılamamamız çok üzücü. Bir metrelik sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan Çin'de bin 200'den fazla öğrenci çeşitli nedenlerden dolayı geçici olarak okula dönemiyor. Pekin'de 800'den fazla öğrencinin karantina altında tutulduğu, 300'den fazla öğrencinin de ulaşım kısıtlamaları nedeniyle şehir dışında olduğu belirtildi. - PEKİN

Kaynak: İHA