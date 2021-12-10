Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Çin'in başkenti Pekin'de 3-11 yaşlarındaki çocuklara 2 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yerel yönetim, kentte 3-11 yaşlarındaki yaklaşık 1 milyon 370 bin çocuğa aşı yapıldığını bildirdi.

Bu yaş aralığındaki çocukların aşılanmasının başladığı 28 Ekim'den bu yana 2 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı kaydedildi.

Çocuklar, velilerinin bilgisi ve izni ile aşılanabiliyor.

Ekimden bu yana Pekin dışında aralarında Liaoning, Hubey, Hunan, Fucien, Anhui, Cıciang ve Haian'ın olduğu çok sayıda eyalette aşılama programı 3-11 yaş aralığına genişletilmişti.

Çin, daha önce 12 yaş ve üzerinin aşılanmasına izin veriyordu.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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