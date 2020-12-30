(PEKİN)- Çin'den Türkiye'ye Yapılan Aşı Sevkiyatı Görüntülendi

- Çin'den Türkiye'ye yapılan aşı sevkiyatı görüntülendi Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının Türkiye'ye sevkiyatı görüntülendi.

- Çin'den Türkiye'ye yapılan aşı sevkiyatı görüntülendi

PEKİN - Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısının Türkiye'ye sevkiyatı görüntülendi.

Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli Covid-19 aşılarının ilk sevkiyatını Türkiye'ye taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde başkent Pekin'deki Başkent Havalimanı'ndan kalktı. Türk Hava Yolları'na ait Boeing 777 tipi uçakla 17 konteynerde taşınan toplam 3 milyon doz aşı bu sabah itibariyle İstanbul'a ulaştı. Aşılar daha sonra TK2138 sefer sayılı uçakla saat 10.00'da Ankara'ya taşındı. Türkiye'ye ulaşan aşılar Sağlık Bakanlığı'nın depolarına nakledildi. Çin'den sipariş edilen ve Türkiye'de umutla beklenen aşıların Çin'deki sevkiyatının aşamaları görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı