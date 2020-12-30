Çin'de kış balıkçılığı renkli görüntülere sahne oldu
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Çin'de kış balıkçılığı renkli görüntülere sahne oldu

30.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:46

Çin'in kuzeydoğusundaki Chagan Gölü'nde kış balıkçılığı temalı turizm festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Çin'in kuzeydoğusundaki Chagan Gölü'nde kış balıkçılığı temalı turizm festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Çin'in en büyük tatlı su göllerinden biri olan Chagan Gölü'nde yüzlerce yıllık yerel buz balıkçılığı geleneğini kutlamak için gerçekleştirilen kış balıkçılığı temalı turizm festivali başladı. Her yıl yapılan etkinlik için Pazartesi sabahı büyük bir açılış töreni düzenlendi. Açılış törenini yöneten deneyimli balıkçı Zhang Wen, "Chagan Gölü'nde her yıl yaklaşık bin 500 ton balık çıkarılıyor. Göldeki ekolojinin iyileşmesi ile balıklar daha besili hale geldi" dedi.

Törende yerel balıkçılar, kışın ilk balıklarını yakalamak için geleneksel bir teknik kullandı. Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Songyuan kentindeki gölün civarında yaşayan kadın ve erkek balıkçılar, yüzyıllardır aynı buzda balık tutma tekniğini kullanıyor. Kalın buzda elle delikler açarak balığı yakalamak için altına ağ yerleştirerek, ulusal düzeyde somut olmayan kültürel miras olarak listelenmiş durumda.

Gölün tamamen donmuş yüzeyindeki sıcaklığın eksi 20 santigrat derecenin altında olmasına rağmen törene yaklaşık 10 bin turist katıldı. 28 Şubat 2021'e kadar sürecek festival kapsamında balık gözlemciliği ve kar gözetleme gibi kültürel etkinlikler düzenlenecek.

-İHA-

Çin'de kış balıkçılığı renkli görüntülere sahne oldu
Çin'de kış balıkçılığı renkli görüntülere sahne oldu
Çin'de kış balıkçılığı renkli görüntülere sahne oldu
Çin'de kış balıkçılığı renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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