Pekin Büyükelçisi Önen: "Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi"
Etimesgut Havalimanı Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in açıklamaları ANKARA - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Etimesgut Havalimanı'na inmesi...
01.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:59
Etimesgut Havalimanı
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in açıklamaları ANKARA - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan uçağın Etimesgut Havalimanı'na inmesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA