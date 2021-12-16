Pekin, ABD'nin Çinli kimyasal madde üreticilerini yaptırım listesine almasına tepki gösterdi

Çin, ABD'nin afyon katkılı ilaçların sebep olduğu bağımlılıkla mücadele için sentetik afyon fetanil ve öncül kimyasal maddelerini üreten Çinli 4 şirketi ve 1 kişiyi yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, Çin'in uyuşturucu ticareti konusunda "sıfır tolerans" politikası izlediğini, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile öncül kimyasallarının üretimini sıkı şekilde denetlendiğini belirtti.

ABD'nin Çin Kamu Güvenliği Bakanlığına bağlı Adli Tıp Enstitüsünü ve Ulusal Narkotik Laboratuvarını da "yaptırım listesine" aldığını hatırlatan Sözcü Vınbin, "Bu, birinin kendi hastalığı için başkalarına ilaç içirmesine benziyor." dedi.

Vınbin, ABD'nin başkalarını suçlayarak dikkati dağıtmak yerine fetanil bağımlılığının ülke içindeki sebeplerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Joe Biden, dün yayımladığı kararname ile ABD Hazine Bakanlığı, 4 Çin kimya şirketi ve anabolik steroid üreticisi Çuın Fat Yip adlı şahsı yaptırım listesine almıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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