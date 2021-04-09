Peker'in yakalanması için İnterpol devrede
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Peker'in yakalanması için İnterpol devrede

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Peker'in yakalanması için İnterpol devrede

SEDAT Peker'in yakalanması için İnterpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi.

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SEDAT Peker'in yakalanması için İnterpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. 

Sedat Peker ve liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekipleri teknik takiple bağlantılı kişileri belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nde adresleri tespit edildi.

Emniyetin titiz çalışmasıyla operasyon için harekete geçildi. Peker'in yakalanması için de İnterpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği, bu ülkede gizlenmek için sahte kimlik, pasaport edinmeye çalıştığı kaydedildi. Bu aşamadan sonra Peker'le bağlantıları belirlenen isimlere yönelik gözaltı kararları çıkartılarak operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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