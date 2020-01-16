Pekçok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:39

Pek çok kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Pek çok nasıl yazılır? Pekçok mu, pek çok mu? TDK'ya göre sağ ol kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PEKÇOK NASIL YAZILIR? PEK ÇOK MU, PEKÇOK MU?

Pekçok nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "pek çok" şeklindedir.

Pekçok: Yanlış

Pek çok: Doğru

PEK ÇOK İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Ona hayran olanlarımız pek çok fakat ne yazık ki onu hakkıyla okumuş ve anlamış bulunanlarımız pek azdır." - İbrahim Alâeddin Gövsa