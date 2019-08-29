Bakan Pekcan ihracat hedefi için 17 ülke, 5 sektör seçti

29.08.2019 12:20

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Swiss Hotel The Bosphorus'da düzenlenen 'İhracat Ana Planı' lansman toplantısına katılarak konuşma yaptı.

İHRACAT HEDEFİ İÇİN 17 ÜLKE, 5 SEKTÖR

İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke, 5 hedef sektör belirlediklerini aktaran Ticaret Bakanı Pekcan, sektörlerin makine, otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olduğunu vurgulayarak, "İhracat Ana Planı'nda hedef ülkelerimiz ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili. İhtisas Serbest Bölgeleri ile hedefimiz Türkiye ihracatındaki payı yüzde 3.5 olan yüksek teknolojili ürün ihracatımızı yüzde 5'lere çıkarmak." şeklinde konuştu.

Pekcan, "Eximbank'ın yeni ürünleriyle KOBİ'lerin yüzde 75'inin desteklenmesini, ihracatı destekleme oranının yüzde 29'a çıkartılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan, "Yüksek teknolojili yatırımcıları Türkiye'de üretime davet ediyoruz. İhracat Ana Planımızla yeni bir rota belirliyoruz. Bu rota ihracatını verimlilik, inovasyon ve dijitalleşme ile artıran bir Türkiye" dedi.

Kaynak: AA