Pekcan: "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak"

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve koltuğuna oturması Ticaret Bakanlığı toplantı salonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve koltuğuna oturması

Ticaret Bakanlığı toplantı salonu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (1)

Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır."

Bakan Pekcan: "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz."

Pekcan: Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren