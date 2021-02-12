Pekcan: "Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve koltuğuna oturması Ticaret Bakanlığı toplantı salonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi ve koltuğuna oturması
Ticaret Bakanlığı toplantı salonu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. (1)
Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır."
Bakan Pekcan: "Yeni modelimizle Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı serbest bölgeler kurulabilmesini amaçlıyoruz."
Pekcan: Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren