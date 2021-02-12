Pekcan: Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak
12.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:23
Pekcan: Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak.
Pekcan: Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modelimiz dünyadaki iyi uygulama örnekleri arasına girecek, üreticimize, ihracatçımıza cazip imkanlar sunacak
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır