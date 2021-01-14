Pekcan: "Akaryakıt Özel Ekibi yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı"
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Pekcan: "Akaryakıt Özel Ekibi yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı"

14.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:29

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısına katıldı. (4)

Pekcan: "2020'de yaklaşık 40 milyon yolcu, 7 milyon konteyner, 270 bin uçak, 89 bin gemi, toplam 6 milyon aracın gümrük kontrol işlemlerini yaptık."

Bakan Pekcan: "Akaryakıt Özel Ekibi bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı ve 12,4 milyar tutarında sahte fatura tespit etti. Sadece 2020 yılında ortaya çıkarılan usulsüzlük tutarı, yaklaşık 780 milyon lirayı buldu."

Pekcan: 'Akaryakıt Özel Ekibi yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı'
Pekcan: 'Akaryakıt Özel Ekibi yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı'
Pekcan: 'Akaryakıt Özel Ekibi yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı'
Pekcan: 'Akaryakıt Özel Ekibi yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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