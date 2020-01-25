Pekcan: Yaralar birlik, beraberlik içinde en kısa sürede sarılacak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır.
25.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:28
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com