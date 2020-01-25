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Pekcan: Yaralar birlik, beraberlik içinde en kısa sürede sarılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır.

25.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:28
Pekcan: Yaralar birlik, beraberlik içinde en kısa sürede sarılacak

Ticaret Bakanı , "Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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