Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ekonomi çıkarması
Ticaret Bakanı Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Ticaret Bakanı Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Kaynak: Dunya.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu