Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ekonomi çıkarması

Ticaret Bakanı Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Pekcan ve Varank'tan Japonya'ya ekonomi çıkarması

Ticaret Bakanı Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Kaynak: Dunya.com

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