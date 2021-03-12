Pekcan: "Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak."
12.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:33
Pekcan: "Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak.
Pekcan: "Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik, kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır