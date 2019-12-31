Pekcan: "Ülkemizin gerek imalat gerek hizmet sektörlerinde kalite ve standartlar konusunda bugüne...
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Pekcan: "Ülkemizin gerek imalat gerek hizmet sektörlerinde kalite ve standartlar konusunda bugüne...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı.

31.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:34
Pekcan:

Ticaret Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı. (2)

Kaynak: AA

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: Pekcan: "Ülkemizin gerek imalat gerek hizmet sektörlerinde kalite ve standartlar konusunda bugüne...
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