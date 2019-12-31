Pekcan: "Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik"
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Pekcan: "Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği...

31.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:48
Pekcan:

Ticaret Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın salona girmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pekcan: "Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik"
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