Pekcan: "Türkiye olarak biz helal standartların geliştirilmesi için her zaman önem verdik"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği...
31.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:48
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona girmesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı. (1)
Kaynak: AA