Pekcan: "Türkiye'nin ekonomisi kendi dinamikleriyle güçlenerek devam edecektir"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in konuşması Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması ve salondan ayrılmaları ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı...
11.10.2019 15:30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
Azerbaycan Gümrük İdaresi Başkanı Sefer Mehdiyev'in konuşması
Pekcan ile Mehdiyev'in tokalaşması ve salondan ayrılmaları
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. (2)
Kaynak: AA