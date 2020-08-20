Pekcan: "(Türkiye'nin e-ticaret hacmi) Yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleşmiş...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın toplantıya video konferans yöntemiyle katılması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2020'nin e-ticaret hacminin grafiklerle gösterilmesi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret verilerini açıkladı.
20.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:06
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın toplantıya video konferans yöntemiyle katılması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
2020'nin e-ticaret hacminin grafiklerle gösterilmesi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'nin 6 aylık elektronik ticaret verilerini açıkladı. (1)
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında 91,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi
Kaynak: AA