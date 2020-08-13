Pekcan: "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi İmzaların atılması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ortak basın toplantısı düzenledi.
13.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:46
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi
İmzaların atılması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Bakan Pekcan: "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz."
Pekcan: "İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak."
Kaynak: AA