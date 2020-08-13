Pekcan: "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi İmzaların atılması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ortak basın toplantısı düzenledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi İmzaların atılması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ortak basın toplantısı düzenledi. (1) Bakan Pekcan: "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." Pekcan: "İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak." Kaynak: AA