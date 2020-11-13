Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı."
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Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı."

13.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:51
Pekcan:

Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı.

Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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