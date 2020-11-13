Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı."
13.11.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 12:51
Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı.
Pekcan: "Türk Eximbank, ihracatçılarımıza yönelik, uluslararası piyasadan 561 milyon dolar tutarında, 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır