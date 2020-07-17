Pekcan: "Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için SERBİS'i hizmete... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)

Bakan Pekcan: "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz."

Pekcan: "SERBİS kapsamında 'www.servis.gov.tr', tüketicilerimizin, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşmasını sağlıyor."

Kaynak: AA