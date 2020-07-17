Pekcan: "Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için SERBİS'i hizmete...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
17.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:00
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (1)
Bakan Pekcan: "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz."
Pekcan: "SERBİS kapsamında 'www.servis.gov.tr', tüketicilerimizin, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşmasını sağlıyor."
Kaynak: AA