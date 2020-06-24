Pekcan: "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Salonda basın mensuplarından görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS Dijital Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Salonda basın mensuplarından görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS Dijital Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1) Pekcan: "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk" Kaynak: AA