Pekcan: "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Salonda basın mensuplarından görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS Dijital Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
24.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:46
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi
Salonda basın mensuplarından görüntü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS Dijital Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (1)
Pekcan: "Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretle ilgili etkin politikalar geliştirebilmek için ETBİS ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nu oluşturduk"
Kaynak: AA