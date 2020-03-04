Pekcan: "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın basın açıklaması yapması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
04.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:36
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın basın açıklaması yapması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Pekcan: "(Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı."
Kaynak: AA