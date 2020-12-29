Pekcan: "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak."
29.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:26
Pekcan: "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.
Pekcan: "Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır