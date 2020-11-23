Pekcan: Sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası...
23.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:36
Pekcan: Sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Pekcan: Sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır