Pekcan: "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz."
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Pekcan: "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz."

02.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:00
Pekcan:

Pekcan: "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz.

Pekcan: "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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