Pekcan: "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz."
02.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:00
Pekcan: "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz.
Pekcan: "Pandemideki artış, AB'deki küçülme ve takvim etkisiyle ihracatta sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır