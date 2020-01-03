Pekcan: "Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir"
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Pekcan: "Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Salondan genel plan görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

03.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:31

Ticaret Bakanı 'ın gelişi

Salondan genel plan görüntü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pekcan: "Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir"
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