Pekcan: "Ortalama küresel büyüme yüzde 3.8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi Salondan genel plan görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.
03.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:31
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi
Salondan genel plan görüntü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA