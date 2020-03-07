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Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Önceliğimiz insan sağlığı. Ancak her önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız" dedi.

07.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:03
Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı , "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Önceliğimiz insan sağlığı. Ancak her önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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