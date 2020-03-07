Pekcan: Önceliğimiz sağlık ama ticaretin akışını sağlamak zorundayız

07.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:03

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Önceliğimiz insan sağlığı. Ancak her önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız" dedi.