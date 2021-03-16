Pekcan: "Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum."
16.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:06
Pekcan: "Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum.
Pekcan: "Öğrencilere, dış ticaret meslek liselerine kaydolmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak için başlangıç yapmalarını tavsiye ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır