Pekcan: "Müteahhitlik sektörümüz 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır"
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Pekcan: "Müteahhitlik sektörümüz 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır"

19.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:05

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." dedi.

Pekcan: 'Müteahhitlik sektörümüz 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır'
Pekcan: 'Müteahhitlik sektörümüz 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır'
Pekcan: 'Müteahhitlik sektörümüz 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır'
Pekcan: 'Müteahhitlik sektörümüz 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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