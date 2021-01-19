Pekcan: "Müteahhitlik sektörümüz 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır"
19.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:05
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu