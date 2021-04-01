Pekcan: "Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı"
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Pekcan: "Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı.
Pekcan: "Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır