Pekcan: "Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık."
12.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:18
Pekcan: "Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık.
Pekcan: "Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır