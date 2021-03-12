Pekcan: "Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık."
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Pekcan: "Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık."

12.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:18
Pekcan:

Pekcan: "Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık.

Pekcan: "Kovid-19'dan olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize yönelik Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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