Pekcan: "KOSGEB projemizde bu yıl ilk defa kadın kooperatiflerine destek vermeye başlamış... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na iştirak etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na iştirak etti. (2) Kaynak: AA