Pekcan: "KOSGEB projemizde bu yıl ilk defa kadın kooperatiflerine destek vermeye başlamış...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na iştirak etti.
18.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:41
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na iştirak etti. (2)
Kaynak: AA