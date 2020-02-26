Pekcan: Koronavirüse karşı gümrük kapılarında her türlü önlemi aldık
Ticaret Bakanı Pekcan, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin, "Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık.
26.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:06
Ticaret Bakanı Pekcan, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin, "Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık." dedi.
Kaynak: Dunya.com