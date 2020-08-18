Pekcan: "(Kooperatiflere) En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman üyelik desteği...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması - Pekcan: "En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman % 80'ine kadar 3 yıllık üyelik desteği veriyoruz"ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans...
18.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:14
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması - Pekcan:
"En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman % 80'ine kadar 3 yıllık üyelik desteği veriyoruz"
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'nda konuştu. (5)
Kaynak: AA