Pekcan: "(Kooperatiflere) En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman üyelik desteği... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması - Pekcan: "En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman % 80'ine kadar 3 yıllık üyelik desteği veriyoruz"ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'ndaki konuşması - Pekcan: "En fazla 3 e-ticaret sitesine üye olduğunuz zaman % 80'ine kadar 3 yıllık üyelik desteği veriyoruz" ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'nda konuştu. (5) Kaynak: AA