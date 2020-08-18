Pekcan: "Kooperatif işletmeleri yerel kaynakları en iyi değerlendirebilen işletmeler"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katılması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'nda konuştu.
18.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:03
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'na katılması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi Çalıştayı'nda konuştu. (1)
Kaynak: AA