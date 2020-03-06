Haberler » Ekonomi » Pekcan: Kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak - Ekonomi

Pekcan: Kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

06.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:20
Pekcan: Kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak

Ticaret Bakanı , "Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hazine ve Bakanımız ile beraber kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler