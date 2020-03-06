Pekcan: Kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak

06.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:20

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız ile beraber kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak" dedi.