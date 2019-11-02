Pekcan: "İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2,1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar"
Katılımcılardan görüntüler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklıyor.
02.11.2019 12:55
Katılımcılardan görüntüler
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklıyor. (4)
Kaynak: AA
VİDEO: Pekcan: "İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2,1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar"