Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi."
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Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi."

15.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:27
Pekcan:

Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi.

Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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