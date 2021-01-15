Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi."

Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi.