Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi."
15.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:27
Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi.
Pekcan: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca bugüne kadar 10 toplantıda (fahiş fiyat nedeniyle) 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya