Pekcan: "Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi" AA Editör Masası AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın sorusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın sorusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4) Pekcan: "Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi. 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdik, bir kısmına ceza kesildi" Kaynak: AA