Pekcan: "Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi"
AA Editör Masası AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın sorusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
02.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:48
AA Editör Masası
AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın sorusu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)
Pekcan: "Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi. 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdik, bir kısmına ceza kesildi"
Kaynak: AA