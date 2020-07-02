Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan...
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Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan...

AA Editör Masası AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun sorusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

02.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:28

AA Editör Masası

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın sorusu

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun sorusu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz."

Pekcan: '(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan...

Kaynak: AA

Manşet

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